Suarez supera esame d’italiano all’università per stranieri di Perugia

PERUGIA – – Luis Suarez ha superato l’esame di italiano all’Università per Stranieri di Perugia.

Il giocatore uruguaiano è arrivato alle 15:33 in taxi alla palazzina Prosciutti del campus dell’università per stranieri di Perugia, sede del centro per la valutazione e certificazione linguistica dell’ateneo.

Suarez è stato accolto dalla Rettrice dell’ateneo, Giuliana Grego Bolli, dal direttore generale, Simone Olivieri, e dalla direttrice del centro cvcl, Stefania Spina. Ad esaminarlo sono stati i docenti Lorenzo Rocca e Danilo Rini. L’esame ha riguardato la valutazione delle quattro abilità linguistiche: produzione orale e scritta e comprensione orale e scritta. Suarez si è detto molto soddisfatto del corso svolto in preparazione dell’esame, ed i suoi esaminatori hanno confermato che il candidato

uruguaiano si è dimostrato all’altezza della prova.

Il centro di certificazione linguistica dell’università per stranieri di Perugia, e l’ateneo, stesso sono gli unici organismi scientifici in Italia a far parte dell’Alte – Association of language testers in Europe.

“Siamo molto lieti che anche Luis Suarez abbia scelto l’Università per stranieri di Perugia e il CVCL per conseguire il certificato linguistico di conoscenza della lingua italiana di livello B1 – ha detto la rettruce – Oltre 20.000 sono stati i candidati agli esami di certificazione Celi dell’Università per Stranieri di Perugia negli ultimi anni, a testimonianza del prestigio raggiunto dal nostro ateneo anche in questo specifico settore”.

Il centravanti del Barcellona è stato particolarmente affabile e cortese con il tutto personale dell’ateneo che lo attendeva, e si è volentieri intrattenuto con un gruppo di ragazzini che lo aspettavano impazienti per qualche selfie.