Stupro in piazzale Bosco: indagini serrate. Tante le attestazioni di condanna

TERNI – Proseguono a tutto campo le indagini della squadra mobile per risalire all’uomo che ieri sera ha aggredito e violentato nel parcheggio di piazzale Bosco una donna, italiana, di 47 anni. Il fatto è accaduto dopo le 21. La donna stava tornando a riprendere l’auto quando è stata avvicinata dall’uomo con il volto parzialmente coperto da un cappuccio che l’ha aggredita e poi l’avrebbe spinta in auto e violentata.

La donna, che è stata dimessa dall’ospedale, avrebbe confermato anche oggi il suo racconto agli investigatori che proprio dalle dichiarazioni della donna e da alcune telecamere collocate nella zona stanno cercando di dare un volto all’aggressore.

Numerose le attestazioni di condanna del fatto a cominciare da quella del sindaco.

“Quanto accaduto a Piazzale Bosco, la violenza subita da una donna nella serata di domenica – ha detto Di Girolamo – è un episodio gravissimo, da condannare con forza. Si tratta di un reato di estrema violenza, particolarmente vergognoso. L’Amministrazione Comunale esprime vicinanza alla donna colpita, alla sua famiglia, si augura che al più presto venga individuato il responsabile di questo crimine odioso. L’Amministrazione Comunale è pronta a costituirsi parte civile in un auspicabile procedimento giudiziario, così come avvenuto per altri gravi reati contro le donne che hanno visto il Comune di Terni costituirsi in giudizio. L’Amministrazione Comunale ha già messo a disposizione dell’autorità giudiziaria alcuni riprese del sistema di videosorveglianza che il Comune di Terni ha costituito e implementato per dare il suo apporto ai temi della sicurezza, nella speranza che possano dare un contributo alle indagini. L’impegno dell’Amministrazione Comunale contro la violenza di genere e profondo e concreto, come dimostra la realizzazione della Casa delle donne, del Centro antiviolenza, strutture attive che si muovono con capacità sui temi della prevenzione, dell’educazione civica, della difesa delle vittime di abusi e violenze”.

La Lega Nord dice che: “Fatti come questo non dovrebbero mai accadere. La rabbia e la determinazione che proviamo in questo momento ci spingono a non arrenderci e proseguire sulla strada intrapresa, chiedendo con maggiore convinzione delle politiche serie in tema di sicurezza e l’intervento dell’esercito a presidio delle zone più critiche del territorio. Confidiamo che le forze dell’ordine rintracceranno quanto prima la bestia che ha compiuto tale violenza e auspichiamo una pena severa ed esemplare. Fa strano, infine, vedere anche questa mattina al parcheggio delle Ex Officine Bosco i soliti parcheggiatori abusivi extracomunitari importunare gli automobilisti e le prostitute ritrovarsi in un angolo cercando di attirare l’attenzione dei passanti. Come se niente fosse accaduto. Come se tutto facesse ormai parte della normalità. Noi non ci stiamo e mai ci staremo”.

Il portavoce del centrodestra in consiglio regionale, Raffaele Nevi sostiene che: “è un fatto talmente grave che le parole non bastano e neanche può bastare la solidarietà che do, anche come portavoce del centrodestra in assemblea legislativa, alla vittima di questa violenza. A chi sta nelle istituzioni compete il compito di evitare che succeda tutto ciò. Prevenire. Attraverso l’attenzione al territorio e attraverso lo sviluppo di quelle infrastrutture necessarie a tenere la situazione sotto controllo. Soprattutto occorre non voltarsi dall’altra parte difronte alle decine di segnalazioni. Da anni denunciamo lo stato di totale degrado di quella parte della città. A lungo hanno fatto finta di non vedere che dentro l’area della ex Camuzzi avveniva di tutto. Ma chi se ne importa. Dobbiamo essere buoni e tolleranti verso questa gente. Questi sono i risultati.

Auspichiamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso e che si individui il responsabile, speriamo in una pena esemplare ma speriamo soprattutto che le Istituzioni a partire dal comune fino alla Regione cambino totalmente modo di operare e contribuiscano fattivamente a collaborare con le forze dell’ordine che non possono essere lasciate sole a contrastare questi fenomeni”.

Eleonora Pace di Fratelli d’Italia parla di: “Un episodio annunciato e non un fulmine a ciel sereno di una città degradata dove proprio l’area delle ex officine Bosco e degli edifici della ex Camuzzi, sono il ricettacolo di sbandati e clandestini che occupano militarmente quell’area senza alcun controllo giorno e notte . Il centro della città – prosegue l’esponente di Fdi-è diventato il fulcro di un degrado urbano e di un insicurezza palese per ogni cittadino nel silenzio più assoluto delle amministrazioni e di quelle parti politiche che si ostinano a negare il degrado nel quale stanno precipitando i nostri territori . Furti, risse, violenze di ogni genere a persone e patrimonio sono la fotografia di questa “tranquilla città” . Dopo i fatti di sangue degli ultimi anni l’episodio di questa donna violentata scuote le coscienze di un’intera città-conclude Eleonora Pace- una città che reclama vigilanza , sicurezza e tolleranza zero nei confronti di ogni forma di illegalità”.

Per il movimento civico Progetto Terni, in città “vi è un grave problema di sicurezza sociale; la gente ha paura. Non bastano più le tante azioni messe in campo dalle forze dell’ordine, ma come già richiesto nei mesi scorsi, serve uno sforzo maggiore dello Stato mediante l’utilizzo temporaneo dell’esercito per presidiare tutta la notte la città in supporto alle normali forze di polizia già presenti. Tale supporto è stato sperimentato anche in altre città ed è un ottimo deterrente.

Avevamo rivolto al sindaco un appello per favorire tale soluzione, magari a tempo, in modo di ripristinare in città una situazione di normalità, ma purtroppo ha solo continuato a negare tale problema. Pertanto ci sentiamo in dovere di rivolgere al sindaco l’invito a dare le immediate dimissioni vista l’incapacità di prendere i necessari provvedimenti e vista l’impossibilità di garantire la dovuta sicurezza ai cittadini ternani. Serve dignità, anche nel dare le dimissioni”.