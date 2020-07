Stroncone: fotografato dai carabinieri mentre coltiva marijuana, denunciato un 30enne

STRONCONE – E’ stato fotografato dai carabinieri mentre coltiva marijuana. Per questo un 30enne è stato denunciato dai militari.

L’attività investigativa, questa volta intrapresa in sinergia tra i carabinieri della territoriale e quelli Forestali, trae spunto dal pattugliamento che questi ultimi in uno dei tanti tratti di bosco del territorio. In due siti i carabinieri forestali hanno notato la presenza di alcune piante di marijuana.

Dopo una serie di sopralluoghi ed appostamenti, i militari hanno accertato che in due radure di un terreno sito in loc. Cesale di Stroncone, una naturale e l’altra creata artificialmente facendo spazio tra rovi e ginestre, erano stati interrati molti vasi contenenti ognuno una pianta di “canapa indica”, ben curati anche con l’uso di specifici fertilizzanti, avendo premura di lasciare nei pressi adeguati quantitativi di acqua per l’irrigazione delle piante.

Il responsabile delle coltivazioni illegali è stato individuato ed identificato anche mediante l’utilizzo delle cosiddette “foto trappole”.

Dalla visione delle immagini video e fotografiche, i carabinieri hanno appurato vari movimenti effettuati in giorni diversi nei quali un giovane si adoperava a 360° della cura delle piante, partendo dall’irrigazione, all’apposizione di bacchette per il sostegno e tutte le altre attività svolte da vero coltivatore provetto.

Una volta chiaro il modus operandi posto in essere dall’autore dell’illecita produzione ed una volta identificato lo stesso, una squadra composta da carabinieri e carabinieri Forestali, ha proceduto al recupero e al sequestro delle piante e, successivamente, alla perquisizione nell’abitazione del giovane, un trentenne del posto, a seguito della quale è stato rinvenuto il materiale utilizzato per la coltivazione delle piante (vasi, piccone, terriccio, fertilizzanti, etc.) nonché per il consumo dello stupefacente ricavato.