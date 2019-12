Stroncone: cacciatore muore dopo una caduta in un dirupo

STRONCONE – Un cacciatore è morto nel pomeriggio a Coppe di Stroncone. L’uomo di 66 anni sarebbe caduto in un dirupo. A nulla solo valsi i soccorsi. Il cacciatore sarebbe morto proprio per la caduta accidentale in una zona impervia. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Amelia, carabinieri, operatori del 118 e Soccorso alpino speleologico umbro. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del fatto.