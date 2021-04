Strasimeno: ottima prestazione per i podisti de L’Unatici Ellera Corciano

Tanto divertimento e ottimi risultati per la squadra dei L’Unatici Ellera Corciano alla Strasimeno, la gara podistica disputata questa domenica sulle strade del Trasimeno su varie distanze, con partenza da Castiglione del Lago, con tre percorsi: non solo infatti i 58 chilometri della gara regina con arrivo sempre a Castiglione del Lago, ma anche i traguardi sulla mezza maratona di 21,097 chilometri a Passignano sul Trasimeno e sulla maratona di 42,195 chilometri a Sant’Arcangelo di Magione.

Gli atleti partecipanti si sono suddivisi sulle due distanze più brevi. A rappresentare la squadra podistica di Ellera e Corciano nella maratona sono stati Marco Parretti con il tempo di quattro ore 19 minuti 49 secondi, oltre ad Antonello Menconi con 4.35’58” e Michele Caldarelli in 4.55’14”. Sulla mezza maratona hanno gareggiato Maria Cristina Draoli in 1.47’22”, Donatella Tonini in 2’14’10”, oltre a Paolo Belleri in 1’36’58”, Luca Aiello in 1.40’35”, Pasquale Romano in 1.47’30”, Andrea Cagiola in 1’51’05” e Valter Coppini in 1.51’46”. Hanno inoltre gareggiato Lucio Cagini, Giuseppe Caforio e Filippo Poponesi, senza arrivare al traguardo finale. Al seguito della squadra, come supporto agli atleti lungo il percorso c’era Anna Maria Falchetti, presidente della stessa società.

La squadra corcianese si è presentata tra l’altro ai nastri di partenza di questa gara con le nuove divise dello sponsor Calzature Cenci, attività di Ellera che si è unita da poco alla vivace squadra podistica insieme ad altri sponsor che già sostengono il gruppo. Da giovedì a domenica i L’Unatici Ellera Coirciano saranno in gara con alcuni atleti al Giro podistico dell’Umbria, nelle tappe di Campello sul Clitunno, Montebuono di Magione, Città della Pieve e Tuoro sul Trasimeno.