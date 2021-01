“Strade ghiacciate, la protezione civile del Comune di Terni subito al lavoro”

TERNI – “Dispiace constatare che anche un servizio come quello della protezione civile comunale, sempre attivo e presente in prima linea in tutte le emergenze, non ultima quella del Covid, debba essere infangato per motivi di polemica politica”.

Lo dice l’assessore alla protezione civile Stefano Fatale, in riferimento ad una nota diffusa da alcuni consiglieri di minoranza nella quale i consiglieri dei gruppi Movimento Cinque Stelle, Senso Civico, Pd e Terni Immagina lamentavano la gestione del comune nella manutenzione delle strade e in particolare delle strade ghiacciate nelle periferie. “Questo – ha scritto la minoranza – è dovuto alla mancanza dello spargimento del sale, una negliegenza da parte della amministrazione Latini che mette a rischio l’incolumità di tutti quei cittadini che, seppur pagando tasse salatissime come tutti i ternani, spesso ricevono la metà dei servizi da parte del Comune e delle sue partecipate”.



“Non è affatto vero – replica l’assessore Fatale – che non sia stato effettuato lo spargimento di sale nelle strade verso le frazioni. La Protezione Civile del Comune, come sempre, è stata infatti allertata a seguito dell’avviso della Regione dell’Umbria del 25 gennaio ed ha provveduto allo spargimento di sale nei giorni del 26 e 27 gennaio per elimnare o prevenire la formazione di ghiaccio sulle sedi stradali. Lo spargimento è proseguito anche nella mattinata di oggi 28 gennaio, nei punti ritenuti più a rischio”.



“Ben venga il confronto con le opposizioni e con i rappresentanti delle associazioni e dei territori, sempre utile a migliorare i servizi, ma preliminarmente occorre il rispetto della verità dei fatti”.

“Se prima di diffondere notizie non vere (“mancanza di spargimento di sale”) riguardanti il lavoro delle nostre strutture, i consiglieri si preoccupassero di confrontarsi con le strutture comunali stesse, forse eviteremmo di generare confusione in un settore molto delicato come quello della protezione civile, sul quale stiamo lavorando proprio con l’intento di renderlo sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Ricordo – tra l’altro – che è in corso l’allestimento della nuova sede che renderà ancora più efficace il coordinamento con le associazioni”

.