Stalking e violenze: al Michelangelo il convegno “Giù le mani” di “Luce per Terni”

TERNI – Mobbing, stalking, violenze: prevenzione, strategie, soluzioni. Di questo si discuterà giovedì 18 gennaio nel convegno “Giù le mani”, organizzato dall’associazione Luce per Terni. Ad annunciare l’iniziativa, qualche settimana fa, era stata la vicepresidente dell’associazione stessa Cristina Lucci che aveva denunciato un grave atto discriminatorio di cui sarebbe vittima, la presidente di “Luce per Terni”, Erika Lucci.

“L’associazione è vicina al suo presidente che vive una realtà di stalking ed esprime solidarietà anche a tutte le donne che in vari modi subiscono atti denigratori – aveva scritto Cristina Lucci – Associazione ‘Luce per Terni’ sulla base di quanto sta accadendo al suo presidente e a tutte le donne, intende effettuare un convegno, a gennaio del 2018, per sensibilizzare tutte le organizzazioni in merito ad eventi che cambiano la vita delle donne”.

Erika Lucci porterà la sua testimonianza al convegno. Parteciperà anche l’europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, vice presidente del gruppo PPE al parlamento europeo.

L’appuntamento è per giovedì 18 alle 16 presso l’Hotel Michelangelo.