Squarta e Pace (FdI): “Esagerato chiudere i negozi nel week end. Rivedere il provvedimento”

“La decisione di chiudere i negozi sabato pomeriggio e domenica è esagerata. Siamo gli unici in Italia ad averlo fatto.

Facciamoli lavorare”. È quanto affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Marco Squarta (presidente dell’Assemblea legislativa) ed Eleonora Pace (presidente della Terza commissione consiliare) che chiedono alla Giunta “di rivedere l’ordinanza regionale che prevede il divieto imposto alle attività commerciali di tenere abbassate le saracinesche sabato pomeriggio e domenica”.



Per Squarta e Pace si tratta di “un provvedimento illogico, una mazzata gratuita per tutti i commercianti che, già allo stremo delle proprie forze, non hanno la possibilità di incassare niente durante gli unici due giorni in cui avrebbero opportunità di farlo. Chiediamo di cambiare il passaggio dell’ultima ordinanza regionale in cui si dice che ‘è vietata l’apertura dalle 14 del sabato e della giornata di domenica di ogni attività commerciale a esclusione di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici'”. Squarta e Pace chiedono all’Esecutivo “di modificare il divieto già per il prossimo fine settimana tenendo conto del fatto che gli esercenti già soffrono le limitazioni degli spostamenti tra comuni imposte dalla zona arancione. In più i commercianti si sono già dovuti adeguare alle disposizioni che prevedono la misurazione della temperatura corporea per i clienti, il contingentamento degli ingressi in base ai metri quadrati del negozio e l’obbligo di far indossare mascherine Ffp2”.