Spoleto, viaggia con 97 ovuli di hashish sotto il sedile: arrestato 35enne

SPOLETO – Viaggia con 97 ovuli di hashish nascosti sotto al sedile. Fermato dai carabinieri viene arrestato un 35enne originario del Marocco.

E’ accaduto sabato sera quando i carabinieri della Stazione di Spoleto, nel corso del servizio di controllo del territorio svolto in una frazione della città, hanno visto transitare un’auto di grossa cilindrata, il cui conducente, notata la presenza della pattuglia, ha accelerato repentinamente la marcia, tentando una fuga rocambolesca.

L’uomo non è riuscito però che a percorrere un breve tratto ed è stato subito fermato dai carabinieri partiti all’inseguimento.

Nell’abitacolo dell’autovettura i militari hanno notato un calzettone scuro posto sotto un sedile, al suo interno 96 ovuli di hashish avvolti nel cellophane trasparente.

All’interno dell’auto nascosti circa 2000 euro in contanti e in banconote di piccolo taglio.

A questo punto per l’uomo è scattata la perquisizione dell’abitazione, all’interno della quale sono stati trovati più di 10.000 euro in contanti, occultati sotto un mobile all’interno di una busta, oltre ad altri trenta grammi circa dello stesso stupefacente.

La droga è risultata del peso complessivo di 1000 grammi, suddivisa in ovuli “segnati” con due diversi marchi, generalmente apposti per distinguere qualità e provenienza dell’hashish. I militari hanno posto sotto sequestro anche l’ingente somma di denaro, tutta in banconote da 50 e 20 euro.