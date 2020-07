Less than a minute

Spoleto, Paganini in swing al teatro Menotti: ingresso libero solo su prenotazione

SPOLETO – Paganini in swing – Omaggio a Rik Pellegrino è il prossimo concerto in programma per il 23 luglio alle 21.00 al Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto nell’ambito del festival musicale Correnti del Nera.

Ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica Abruzzese con arrangiamenti e orchestrastrazioni di Roberto Molinelli.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

Si potrà accedere al concerto solo tramite prenotazione che va effettuata scrivendo all’indirizzo e-mail info@iat.spoleto.pg.it

Sarà obbligatorio anche rilasciare nome cognome e recapito telefonico. L’ufficio risponderà con una mail assegnando il posto in teatro. L’e-mail di risposta andrà stampata o mostrata tramite smartphone al botteghino del teatro, senza non sarà possibile entrare.