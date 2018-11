Spoleto, evade dai domiciliari per rubare in una scuola: arrestato

SPOLETO – Era agli arresti domiciliari ma questo non gli ha impedito di uscire di casa per tentare un furto in una scuola. Sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto, P.C., di anni 53, spoletino, pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto aggravato ed evasione.

L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in forza di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Spoleto, si è allontanato lla propria abitazione ed è stato sorpreso dai militari all’interno della scuola “Giovanni Pascoli” della frazione San Giacomo di Spoleto mentre, con un piccone, stava mandando in frantumi il vetro di un distributore automatico di bevande.

Alla vista dei militari non ha opposto resistenza ed è stato arrestato.

L’arresto dell’uomo, eseguito nell’ambito di una serie di servizi straordinari disposti dalla Compagnia di Spoleto proprio in relazione ai furti presso gli istituti scolastici registrati nei giorni scorsi, giunge a circa dieci giorni da un altro provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri che avevano sottoposto a fermo un uomo di origini calabresi senza fissa dimora, trovato in possesso di un tablet rubato poche ore prima in un altro plesso scolastico della frazione San Giacomo. A seguito della convalida dell’arresto era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.