Spoleto, armato di coltello minaccia i familiari: ai domiciliari per stalking

SPOLETO – Armato di coltello, minaccia i familiari. I carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccarlo e a riportarlo alla calma ma finisce ai domiciliari per stalking.

E’ accaduto nelle ultime settimane nel corso delle quali la Compagnia carabinieri di Spoleto ha incrementato i servizi di controllo del territorio per prevenire i reati, in particolare quelli tra le mura domestiche.

E’ stata capillare la proiezione su tutto il territorio di competenza e i militari hanno effettuato numerosi controlli sulle principali arterie stradali di accesso alla città, non tralasciando però la vigilanza nei piccoli centri e nelle frazioni dello spoletino. Ciò ha consentito di prevenire in maniera efficace i furti in abitazione e di intervenire tempestivamente nei casi di lite e disagio all’interno delle famiglie.

E infatti la presenza costante dell’Arma ha consentito, come detto, di evitare il peggio in un’abitazione, dove un uomo a causa di un alterco, minacciava i familiari con un coltello.

Purtroppo questo non è stato l’unico episodio di violenza intrafamiliare, che ha comportato l’intervento dei carabinieri.

L’uomo è stato sottoposto indagato per stalking ai danni della moglie e del figlio, sottoposti ad atti persecutori reiterati nel tempo, tanto da mettere i familiari in condizione di costante ansia e paura per la propria incolumità. Tali comportamenti, estrinsecatisi in appostamenti sul luogo di lavoro, presso l’abitazione, numerose telefonate e messaggi sui social, minacce di morte, ingiurie e diffamazione, hanno comportato la denuncia all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari con il divieto di contattare le persone offese.