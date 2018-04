Spoleto, ai domiciliari continua a tenere hashish per lo spaccio

SPOLETO – Vanno in casa a notificargli la conversione dei domiciliari nella detenzione in carcere e lo trovano in possesso di droga pronta per lo spaccio. L’uomo, un 37enne extracomunitario, gravato da numerosi precedenti penali, era stato sorpreso qualche giorno fa fuori dalla propria abitazione e per questo già arrestato per evasione.

Proprio mentre i carabinieri gli notificavano la nuova misura cautelare, i militari hanno trovato, nascosta all’interno della sua abitazione, una confezione di hashish del peso complessivo di oltre 90 grammi. Immediatamente tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il marocchino è stato condotto in carcere ove il giudice ne ha poi convalidato l’arresto.