Sparano a salve per festeggiare il nuovo anno poi aggrediscono i poliziotti: in due finiscono ai domiciliari

PERUGIA – Prima avrebbero festeggiato il capodanno in strada sparando dei colpi in aria con una pistola, rivelatasi successivamente una scacciacani poi la reazione contro la polizia e l’arresto.

Il fatto è accaduto in un quartiere di Perugia. La squadra volante intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione di due persone in strada che stavano sparando in aria, ha trovato i bossoli e la scatola ancora a terra da cui è stato possibile capire che la pistola era una ‘scacciacani’. Le due persone però non erano più sul posto

Dopo i primi accertamenti, rapidi, gli agenti sono riusciti a risalire all’abitazione dello ‘sparatore’ , un 30enne originario della Sicilia che si trovava in compagnia di un amico 20enne della Campania e di altre persone.

Alla richiesta di un documento il siciliano ha dapprima negato su tutta la linea di aver sparato colpi in aria, poi ha iniziato a dare in escandescenze contro i poliziotti generando un crescente clima di tensione da parte delle altre persone presenti nell’appartamento, che hanno iniziato a inveire contro gli agenti.

In particolare il campano ha dato in escandescenza sbracciando verso gli operatori fino a sferrare violentissimi pugni e calci contro i poliziotti che con non poche difficoltà riuscivano a contenerlo. Subito dopo lo stesso siciliano ammetteva le proprie responsabilità consegnando agli agenti la pistola “replica”, risultata perfettamente identica alla versione reale e dotata di tappo rosso.

Il siciliano e il 20enne sono finiti ai domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.