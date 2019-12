Spaccio nel parco di via Magenta: denunciato un ventenne ternano

TERNI – Un ternano di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Terni per spaccio. Durante i controlli in parchi cittadini una pattuglia è stata insospettita dalla presenza del giovane, noto per i precedenti in materia di droga, nei pressi dei giardini pubblici di Via Magenta. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 95 euro, in banconote di piccolo taglio. Perquisita l’abitazione, i militari hanno trovato ben nascosti nel garage 4 involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 24 grammi, oltre ad un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato a piede libero. Il materiale, sottoposto a sequestro giudiziario, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Con l’occasione l’Arma fa appello ai cittadini affinché segnalino prontamente alle forze dell’ordine fatti sospetti.