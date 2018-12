Spaccio di droga, numeri in aumento: le forze dell’ordine alzano la guardia

TERNI – Lo spaccio di sostanze stupefacenti costituisce uno dei reati che destano maggiore preoccupazione in questa provincia, segnatamente nel capoluogo e negli altri principali centri cittadini.

Per prevenire e contrastare tale fenomeno, in attuazione a quanto disposto dal Ministero dell’Interno con una recente direttiva, il prefetto, Paolo De Biagi, ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con i vertici provinciali delle forze di polizia e i sindaci dei Comuni di maggiore entità demografica.

Nel corso della riunione, dopo una disamina del fenomeno che fa registrare numeri in aumento, si è proceduto ad una prima ricognizione delle aree maggiormente interessate dallo spaccio sui vari territori.

In tali aree, in particolare, saranno attuati, in modo coordinato, servizi di prevenzione e controllo da parte di tutte le forze di polizia con il concorso delle polizie municipali interessate.

Detti servizi si aggiungeranno a quelli ordinariamente svolti sul territorio.

Sul piano della prevenzione sarà importante quanto gli enti territoriali potranno fare per mettere in sicurezza e riqualificare aree degradate interessate dallo spaccio, tramite interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica, di manutenzione di recinzioni, del verde pubblico e del decoro urbano.

Proseguono, altresì, numerose negli istituti scolastici, anche con la collaborazione delle Forze di Polizia, iniziative di informazione e sensibilizzazione degli studenti sugli effetti negativi e pericolosi dell’uso di sostanze stupefacenti. La situazione complessiva sarà monitorata in sede di Comitato.