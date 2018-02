Spaccio al parco e fuori dalla discoteca: due arresti della Finanza

TERNI – E’ di 2 arresti, 5 denunce e 13 persone segnalate alla prefettura il bilancio degli interventi antidroga eseguiti in un anno dalla guardia di finanza hanno complessivamente portato

all’arresto di 2 spacciatori, alla denuncia di ulteriori 5 soggetti. Complessivamente sono stati sequestrati 39 grammi di stupefacente (hashish, marijuana e cocaina). Per uno straniero è stata avviata la procedura di espulsione in quanto gravato da un decreto di espulsione dal territorio dello Stato.

In tale ambito, i militari della Compagnia di Terni hanno individuato, presso un parco

pubblico della città, un uomo di origini marocchine – in possesso di

regolare permesso di soggiorno – intento a cedere due dosi di cocaina ad altrettanti

consumatori residenti fuori provincia. Le fiamme gialle lo hanno quindi denunciato a piede libero.

Il costante e scrupoloso controllo del territorio ha permesso di notare, due giorni dopo, la stessa persona intenta a cedere ulteriori due dosi di eroina a un avventore. Vista la

flagranza di reato e il comportamento recidivo dell’uomo, questo è stato arrestato. Nella successiva udienza di convalida, lo stesso è stato condotto presso la casa circondariale di Terni, in attesa dello svolgimento del rito abbreviato, che, nei giorni successivi, si è concluso con la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione della pena.

Analoghi controlli, svolti nei pressi una nota discoteca di Terni, ha consentito alla finanza di arrestare un cittadino di origine albanese, trovato in possesso di quattordici dosi di cocaina pronte alla distribuzione. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato un involucro, occultato in una scatola di sigari, contenente altri undici grammi di cocaina.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Sabbione, a disposizione dell’autorità giudiziaria,

che nell’udienza di convalida ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dello svolgimento

del rito abbreviato di giudizio.