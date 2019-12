Spacciatore si nasconde sotto un camion: rintracciato ed espulso nella notte

TERNI – La notte scorsa una volante della Polizia ha rintracciato in via Rosselli un cittadino tunisino che, alla vista degli agenti, si è nascosto sotto ad un camion parcheggiato nei pressi di un esercizio pubblico. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per vari reati molti dei quali in materia di stupefacenti, è stato accompagnato in questura e dopo la denuncia per violazione dell’ordine del questore di Bari è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’espulsione dal territorio nazionale.

Denunciato per spaccio ed espulso un tunisino di 22 anni. L’uomo è stato notato da una volante in viale Brin. Alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi tra i palazzi. Fermato e sottoposto ad accurato controllo è stato trovato in possesso di 3 involucri termosaldati contenenti marjiuana nascoste nel cappuccio del giubbotto che indossava. Accompagnato in questura è risultato essere un cittadino tunisino del ‘97 irregolare sul territorio nazionale. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed espulso dal territorio nazionale a cura dell’Ufficio Immigrazione.

Espulsa infine una cittadina ucraina di 34 anni che ieri è stata accompagnata all’aeroporto di Fiumicino. La donna già presente irregolarmente sul territorio nazionale da diverso tempo non aveva ottemperato ad una precedente espulsione per tale motivo, avendo il passaporto. E’ stato possibile espellerla immediatamente con accompagnamento coattivo.