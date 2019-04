Spaccia cocaina vicino al carcere: arrestato dai carabinieri

ASSISI – Spacciava vicino al carcere ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi.

Mentre i militari transitavano nei pressi del carcere di Capanne hanno notato lo strano movimento di un’autovettura, il cui conducente, a passo d’uomo, raggiungeva una via secondaria per poi fermarsi sul ciglio della strada. I militari si sono appostati. Poco dopo la macchina è stata affiancata da un’altra autovettura; a questo punto l’acquirente è sceso e si è avvicinato al giovane appena arrivato; dopo essersi guardato intorno per assicurarsi che non vi fosse nessuno l’uomo ha fatto un rapido scambio per poi allontanarsi rapidamente. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il giovane straniero con ancora in mano i trenta euro ricevuti per la cessione, oltre ad ulteriori 4 dosi di cocaina pronte per la distribuzione.

La perquisizione ha consentito di trovare ulteriori 350 euro sottoposti a sequestro.

L’uomo, nullafacente, è senza fissa dimora in Italia. Dopo la convalida dell’arresto, avvenuta in data odierna, saranno avviate le pratiche relative alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Si sono aperte oggi le porte del carcere di Capanne per due uomini già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Cannara, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione per entrambi, condannati in via definitiva a scontare una pena detentiva di due anni di reclusione per un furto commesso a Firenze nel 2016.