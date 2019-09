Sovraffollamento al carcere di Terni, i Sappe: “Siamo quasi al collasso”

TERNI – “Siamo quasi al collasso” il grido d’allarme sul sovraffollamento al carcere di Terni viene dal segretario del Sappe, Fabrizio Bonino.

“Dal mese di giugno Terni – continua Bonino – subisce passivamente assegnazioni “selvagge” di detenuti, con un picco dalla fine di luglio, che sembra non avere una fine. Con tutte le problematiche legate alla riduzione di personale di polizia penitenziaria che, con tre provvedimenti normativi a partire dal 2001 per arrivare alla famigerata Legge Madia, hanno visto gli organici umbri e quello di Terni perdere pezzi, con il piano ferie ancora in atto e con tutti gli eventi critici accaduti in questa estate, è stato e continua ad essere difficile gestire tali afflussi di detenuti. Tutti i reparti patiscono la grave carenza di personale nel ruolo agenti/assistenti e ancor più grave nel ruolo di sovrintendenti e ispettori; si lavora quasi quotidianamente ben al di sotto del livello minimo di sicurezza e l’aumento delle assegnazioni ha portato la popolazione detenuta dai 450 presenti fino al mese di giugno ai 527 di oggi. Quello che preoccupa ancor di più di questo trend “colpevole” e “mirato” -ancora si utilizza l’Umbria ed i suoi istituti penitenziari come deposito/discarica della Toscana e anche del resto d’Italia- è l’assegnazione di detenuti “Alta sicurezza”, molti dei quali in “Custodia Cautelare” e di conseguenza soggetti ad essere costantemente tradotti in tutta Italia per i processi e udienze varie a loro carico”.

Il Sappe ricorda che “il carcere di Terni annovera numerose tipologie di detenuti, dei più disparati indici di pericolosità, ristretti nella più totale promiscuità e dediti esclusivamente a minare l’ordine e la sicurezza del carcere”. Il segretario Bonino ieri è stato ricevuto dal direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Massimo Parisi, che, dopo aver ascoltate le problematiche sulle piante organiche della regione Umbria, si è preso l’impegno, dopo aver emanato interpello straordinario per 8 unità di Polizia Penitenziaria Maschili per il Carcere di Perugia, a rivedere (a breve), in sede di commissione, anche l’entità delle piante organiche di Spoleto e di Terni.