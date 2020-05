Sorpreso a spacciare eroina, arrestato un 28enne. Nei guai il coinquilino

TERNI – In linea con quanto deciso dalle segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil che, in accordo con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 e con la Protezione Civile, hanno organizzato la campagna nazionale “Dai. Aiuta chi ci aiuta”, il cui ricavato sarà versato alla Protezione Civile per il potenziamento dei reparti di terapia […]