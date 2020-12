“Sono un rappresentante di vini”, ma nel bagagliaio nasconde 3 chili di cocaina

PERUGIA – Ai carabinieri della stazione di Ponte Pattoli che lo avevano fermato per un controllo mentre era alla guida di una Mercedes Gla, ha detto di essere un rappresentante di vini, ma nella vettura i militari hanno trovato 3 chilogrammi di cocaina. Per questo l’uomo, di 46 anni, di origini albanesi, residente in Toscana, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.



Nel tardo pomeriggio di ieri i militari lo hanno notato mentre svoltava repentinamente nel piazzale adiacente il campo sportivo. Insospettiti dalla manovra, lo hanno controllato. Alla richiesta delle motivazioni circa la sua presenza in una località diversa dal proprio Comune di residenza, l’uomo – come detto – ha riferito di essere un “rappresentante di vini” e in viaggio per lavoro. Tuttavia, non riuscendo a esibire alcuna confezione di vino che avrebbe dovuto trasportare, con atteggiamento sempre più nervoso, ha cambiato versione, adducendo di trovarsi da quelle parti per fare visita alla fidanzata che, però, non ricordava dove abitasse.

A quel punto i carabinieri hanno perquisito lui e l’auto e hanno trovato occultati in un borsone insieme ad alcuni indumenti, alcuni pezzetti di cellophane con residui di nastro adesivo. All’interno di un vano del bagagliaio e in un cassetto dell’abitacolo, sono stati rinvenuti 3 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 3 kg., nonché due telefoni cellulari, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma contante di euro 830,00, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuta presumibile provento di attività delittuosa.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.