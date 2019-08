Solidarietà: torna a Terni “Run and walk by night”, la camminata-corsa in notturna

TERNI – L’Amatori Podistica Terni organizza, venerdì 30 agosto con partenza alle ore 21.00, la sesta edizione del “Run and walk by night”, una manifestazione podistica ludico-motoria a carattere interregionale a scopo benefico.

La manifestazione, sotto l’egida della Fiasp, è patrocinata dal Comune di Terni e l’intero ricavato andrà a favore di associazioni che operano attivamente tutto l’anno per la comunità ternana.

Questa iniziativa e’ nata nel 2014, un anno dopo che fu lanciato un allenamento ricorrente tutti i lunedi dove si ritrovavano molti podisti della citta’; il primo run and walk by night fu creato ai soli iscritti dell’Amatori Podistica, con una richiesta di offerta per rifinanziare le casse dell’associazione a seguito di un cospicuo furto subito in sede.

Successivamente, con la manifestazione annuale, lo scopo fu quello di creare un evento importante aperto a tutti: podisti e semplici camminatori per far scoprire i benefici psico-fisici del movimento anche ai sedentari, valorizzando la cultura dello sport praticato in modo sano e corretto.

“Questa e’ la VI edizione del charity summer party – spiegano gli organizzatori- che grazie ai tantissimi iscritti lo scorso anno ha raccolto 10.000,00 euro, la manifestazione e’ una corsa/camminata non competitiva di circa km. 6,5 in un percorso cittadino segnalato, illuminato e presidiato nei suoi incroci. Giovani, meno giovani , bambini, passeggini, cani , tutti sono invitati a prendere parte a questa manifestazione che finirà all’interno del Camposcuola Casagrande con una grande cocomerata; la serata poi sara’ allietata dall’animazione del gruppo RJM STAFF e, grazie al format “La Nina” che ha sostenuto la causa di beneficenza, vedra’ la partecipazione di vari personaggi del mondo dello spettacolo.”

La manifestazione e’ Ludico-motoria (Non Competitiva) e si raccomanda a tutti di rispettare il codice della strada.

L’appuntamento quindi è alle ore 20.00 del 30 Agosto al campo scuola, mentre la partenza avverrà alle ore 21, lungo il percorso saranno presenti i volontari dell’Amatori Podistica, la Polizia municipale e il soccorso medico con autoambulanza.

La somma ricavata sarà destinata alle seguenti associazioni di volontariato e solidarietà che operano nel territorio:

–Terni x Terni anch’io: E’ un’iniziativa promossa dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere nel 1994 per aiutare l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni nell’acquisto di un acceleratore lineare, attualmente la raccolta fondi e’ destinata ad acquistare:1 Sonda per chirurgia radio guidata,

1 Defibrillatore per il Centro geriatrico ed altro materiale per l’Asl;

–AUCC Ass. Umbra per la lotta contro il cancro: sono medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e tanti tanti volontari capaci di assistere con amore e professionalità le persone colpite da patologia oncologica e le loro famiglie. Prerogativa dei servizi socio-sanitari è la gratuità;

–Aladino ass.onlus: per la tutela dei diritti delle persone con disabilita’;

–Ass. Monica De Carlo: vogliono proseguire l’opera d’amore, fratellanza e solidarietà espressa da Monica nei confronti della sua città e, più in generale, di quanti nel mondo sono vittime di ingiustizie o sofferenze;

–Misericordie Terni: è un’associazione di volontariato di pubblica assistenza;

–Croce Rossa comitato di Terni: sempre impegnata con le sue opere umanitarie e di pubblica assistenza.

–M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) .

Il costo della partecipazione è di Euro 5,00 a persona ed i biglietti potranno essere acquistati presso il negozio Intersport (strada di maratta) e le sedi delle associazioni di volontariato, oppure direttamente il giorno della manifestazione presentandosi con congruo anticipo.