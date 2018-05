Società di vigilanza evade l’Iva per un milione di euro: scatta un maxi sequestro

TERNI – E’ stata denominata “Bodyguard” l’operazione condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e dalla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura che ha portato a scoprire un’evasione all’erario di circa un milione di euro da parte di una società di vigilanza privata che avrebbe omesso di versare l’Iva.

Secondo quando accertato dalle fiamme gialle, coordinate dal procuratore della Repubblica Alberto Liguori, la società avente sede in Terni, gestita da un cittadino ternano, dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi contabili previsti dalla normativa vigente, ha “dimenticato” di

versare l’imposta dovuta ai fini Iva.

Il responsabile è stato denunciato per omesso versamento dell’Iva. In tale contesto, su richiesta del procuratore Alberto Liguori, il gip presso il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca “per equivalente” per un importo di 1.004.767 euro, al fine di assicurare il reale recupero dell’imposta non versata ai fini Iva.

Al titolare sono stati sequestrati quindi numerosi conti correnti bancari, sei autovetture, un motociclo e due appartamenti a Terni con le relative pertinenze.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, consente di aggredire i beni di cui il contribuente abbia la disponibilità, diretta o mediata, per un valore corrispondente all’imposta evasa, nei casi in cui non si possa procedere alla confisca dei beni che costituiscono il diretto profitto del reato tributari attualmente previsto per tutti i reati tributari è, quindi, un provvedimento di natura prettamente sanzionatoria che non pregiudica l’attività amministrativa di recupero del tributo evaso e di irrogazione delle connesse sanzioni.