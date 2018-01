Sindaco di Norcia indagato, la politica è con lui: solidarietà bipartisan ad Alemanno

NORCIA – L’avviso di garanzia al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, per aver autorizzato la realizzazione del centro polifunzionale della pro loco nella frazione di Ancarano, con procedure di emergenza post sisma, ha sollevato un vespaio di reazioni politiche a sostegno del primo cittadino. Dopo la presidente della Regione, Catiuscia Marini, che parla di vicenda beffa, si registra la solidarietà del senatore della Lega Nord.

“C’è un apparato burocratico che vive per se stesso, indifferente rispetto alle situazioni che dovrebbe risolvere. Esprimo piena solidarietà al sindaco di Norcia, al presidente e al tecnico della pro loco di Ancarano” dice il senatore della Lega Nord,Stefano Candiani.

“Lo scorso mese – precisa Candiani – ho incontrato il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli alla quale ho sollecitato un interessamento affinché questo progetto fosse preso ad esempio virtuoso, come struttura di emergenza indispensabile per una zona ad alta frequenza sismica. È chiaro che c’è qualcuno che si sta divertendo a fare inceppare un sistema che già di suo ha difficoltà ad operare. Innanzitutto – aggiunge Candiani – occorre togliere il sequestro affinché il progetto possa proseguire nella sua realizzazione. La magistratura faccia il proprio dovere, ma lo faccia andando ad indagare dove non ci sono le costruzioni delle casette, dove le strade sono ancora chiuse o le opere fatte risultano da subito carenti: troppo comodo fare i forti con i deboli e nel caso specifico con la pro loco di Ancarano”. “È avvilente – aggiunge Virginio Caparvi, vice segretario regionale – constatare che la parte più bella dell’Italia, quella della solidarietà e del riscatto delle popolazioni in difficoltà, sia oggetto di vessazioni. Esprimo piena solidarietà alla comunità di Ancarano augurandomi che il progetto ‘Casa di Ancarano’ possa proseguire e diventare non solo una struttura emergenziale, ma un luogo utile al processo di ricostruzione più importante, la ricostruzione del tessuto sociale”.

Per Sergio Bruschini, coordinatore provinciale di Forza Italia di Terni, “il sindaco Nicola Alemanno è stato e deve rimanere punto di riferimento fondamentale per la grave crisi che ha generato il sisma, non si è mai sottratto alle sue responsabilità che sono quelle di fornire risposte celeri e soluzioni ai problemi che un emergenza come quella del terremoto impone, non come opzione ma come buona amministrazione.

Autorizzare un centro polifunzionale donato da privati per una collettività e vedersi sottoporre ad indagine perché dicasi non aver rispettato le procedure ordinarie in fase di emergenza non può non stupirci ed anche indignarci.

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro ricorda che “I sindaci delle comunità del Centro Italia hanno dovuto affrontare per primi l’emergenza subito dopo i due terremoti del 2016. Spesso comportandosi da eroi. Eroi solitari, inevitabilmente i soli rappresentanti dello Stato in piccoli e piccolissimi centri”.

“Ora che la fase più acuta è alle spalle – prosegue Decaro – non si può rischiare di sommare alle macerie fisiche quelle sociali. La realizzazione di un centro polifunzionale, destinato a ridare un luogo di aggregazione ai cittadini di Norcia, come quello autorizzato dal sindaco Alemanno, è un’esigenza fondamentale per una comunità ferita dal terremoto. Confido che per Nicola tutto si chiarisca al più presto. Che regole chiare assicurino sempre la massima trasparenza ma senza paralizzare i progetti. E che i cittadini di Norcia non si scoraggino, che restino fiduciosi: la direzione comune verso cui tutte le istituzioni devono tendere è quella di una rapida rinascita di quei borghi preziosi. Noi sindaci italiani – continua Decaro – siamo tutti solidali con il sindaco Alemanno. Lo sosteniamo consapevoli di quanto complicato sia assumere decisioni in un momento di emergenza assoluta. Ci schieriamo con lui perché come lui lavoriamo per onorare la grande responsabilità di essere sempre i primi ai quali le comunità si rivolgono”.