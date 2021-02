Sindaci dell’Altotevere: “Stupore per notizie screening studenti, pronti a tutelarli”

“Apprendiamo con stupore, e per il tramite di un comunicato stampa, di un non meglio precisato accordo tra governatori di Umbria e Toscana che hanno disposto – senza che ci sia stato notificato alcun provvedimento – lo screening solo per studenti umbri all’entrata della scuole toscane”.

E’ quanto affermano i sindaci di Città di Castello, San Giustino, Citerna e Monte Santa Maria Tiberina, Luciano Bacchetta, Paolo Fratini, Enea Paladino e Letizia Michelini, in riferimento alla decisione delle regioni Umbria e Toscana relativa alle scuole di Sansepolcro e agli studenti dell’altotevere umbro.

“Nel comunicato – aggiungono – non sono indicati i tempi di allestimento dei punti di screening, se gli stessi saranno su base volontaria o obbligatoria, ma soprattutto non è stata data comunicazione a tutti i dirigenti scolastici del provvedimento, e di come verrà organizzato quanto sopra descritto.

Questo accordo risulterebbe nuovamente discriminatorio e perfettamente inutile se non rivolto a tutta la popolazione studentesca, senza distinzione di provenienza, dato che gli studenti umbri già nella giornate scorse hanno frequentato le scuole toscane. È corretta la condivisione di misure a maggiore tutela degli studenti tra le Regioni ma la confusione regna di nuovo sovrana. Se fosse confermato il contenuto del comunicato stampa – concludono – in assenza di idonei provvedimenti, siamo disposti ad adire tutte le sedi competenti a tutela dei nostri studenti”.