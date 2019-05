SII: anche nella provincia di Terni la sostituzione dei contatori

TERNI – Il Servizio Idrico integrato ha avviato le operazioni di sostituzione dei contatori su tutto il territorio di competenza. L’attività riveste una particolare importanza e complessità perché riguarda il cambio di 120mila apparecchiature di tutte le utenze, private e di attività economiche e produttive, secondo quanto stabilito dalle normative nazionali (DM 93/2017) che impongono l’utilizzo di nuovi strumenti più moderni e tecnologicamente avanzati.

A tale proposito il Sii sottolinea che i nuovi contatori saranno predisposti per la lettura da remoto. Il totale dei consumi per ciascuna utenza potrà essere cioè letto direttamente dagli uffici commerciali, senza più la necessità di recarsi sul posto da parte degli operatori della società. Il sistema di telecontrollo sarà avviato in via sperimentale per testarne le funzionalità e verificare eventuali correzioni da apportare.

L’intervento, specifica il Sii, sarà pluriennale e verrà eseguito in collaborazione con le società operative, rientrando pienamente nei programmi di ammodernamento ed efficientamento del servizio. Il Servizio Idrico provvederà a comunicare alle utenze le attività di sostituzione tramite lettera inserita nelle fatturazioni ordinarie e tuttavia per esigenze o chiarimenti sono a disposizione il numero verde 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile e la mail ufficio.commerciale@siiato2.it.