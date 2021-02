Si finge una ragazza sui social e ricatta giovani con video osé: denunciato 26enne

Si finge un’avvenente ragazza dell’Est sui social network, bionda, occhi verdi, un bellissimo sorriso.

Un primo messaggio per richiedere l’amicizia, scambiare quattro chiacchiere in un periodo di restrizioni dovute al covid. Iniziano così delle fitte comunicazioni telematiche con giovani ragazzi, cercando di entrare sempre più in confidenza con loro.

L’invio di una foto osé, un piccolo sexy video, piano piano induce l’interlocutore a fare altrettanto, e proprio in quel momento scatta la trappola: ”se non vuoi che tutti i tuoi amici social vedano le tue foto nude” mandami 1500/2000 euro.

Questa la brutta avventura capitata a due “teenager” dell’assisano che si sono rivolti ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Il lavoro sinergico dei reparti dell’Arma ha permesso in breve tempo di scoprire l’autore del reato un ghanese 26enne, incensurato residente in Emilia Romagna, che è stato denunciato per tentata estorsione e diffusione illecita di video sessualmente espliciti, secondo la recente nuova normativa a tutela del web e dei social network.

Purtroppo, in entrambi i casi le foto sono state mandate ad una cerchia di amici social delle vittime; in quel momento i due ragazzi hanno deciso di denunciare l’accaduto.