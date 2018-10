Sgominata banda di rom specializzata nei furti: aveva colpito anche nel Ternano

Hanno commesso furti anche nel Ternano le tre persone rom arrestate ieri dai carabinieri della Stazione di Numana nell’ambito dell’operazione denominata “Go Away” in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ancona. Devono rispondere di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati e rapina”.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona e giunta a conclusione dopo circa cinque mesi di indagini, ha consentito di individuare e quindi rendere inoffensivi più appartenenti ad uno stesso sodalizio criminale radicato nella provincia di Roma e dedito principalmente all’attività predatoria in tutto il centro-nord Italia, raggiunto normalmente attraverso la principale rete viaria.

Secondo gli investigatori, i tre si erano stabilmente associati per commettere furti in abitazioni, in alcuni casi approfittando della temporanea assenza dei proprietari, in altri usando la tecnica dell’affabulazione: le donne della banda distraevano i proprietari delle abitazioni con argomentazioni futili, consentendo agli altri di introdursi nelle case e rubare denaro e preziosi.

Tra gennaio e maggio di quest’anno il gruppo criminale si sarebbe reso responsabile a vario titolo di almeno 21 episodi furti commessi nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Terni, L’Aquila, Ravenna, Rimini, Firenze, Pisa, Treviso, Gorizia e Udine, con lo stesso “modus operandi”, e cioè le donne avvicinavano la vittima inscenando la “favoletta”, mentre gli altri componenti della banda asportavano denaro contante, monili in oro, orologi di ingente valore, per un danno complessivo stimato in 95 mila circa.