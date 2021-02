Servizio civile con l’Aucc: due posti disponibili a Terni e Perugia. Le domande fino al 15 febbraio

L’Aucc (l’Associazione umbra per la lotta contro il cancro) federata con la Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia) accoglie giovani umbri che desiderano svolgere servizio civile universale nel settore oncologico. Due posti disponibili per la sede di Perugia e uno per la sede di Terni. E’ stata prorogata al 15 febbraio 2021 ore 14:00 la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione ai progetti.

Il Servizio Civile Universale, rivolto a giovani di età compresa tra il 18 e i 28 anni compiuti, prevede un impegno continuativo di 12 mesi per un fine solidaristico nell’ambito di specifici progetti con un rimborso mensile pari a 439,50 euro.

Svolgere l’anno di Servizio Civile in AUCC consentirà ai giovani di comprendere come opera un’organizzazione di volontariato impegnata nel delicato settore oncologico allo stesso tempo l’AUCC avrà l’opportunità di potenziare le attività in ambito territoriale.

“I nostri giovani saranno impegnati in due progetti specifici, uno di people-raising e l’altro di prevenzione del melanoma – fa sapere Giuseppe Caforio, presidente AUCC – Oltre a queste attività seguiranno costantemente i lavori della segreteria, dell’ufficio di comunicazione e dei coordinatori dei servizi socio-sanitari rivolti ai pazienti. Il nostro obiettivo è consegnare ai ragazzi e alle ragazze un bagaglio di conoscenze umane e professionali prezioso per il loro futuro”.

Per svolgere il Servizio Civile Universale con l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro bisogna inserire nella domanda di presentazione i seguenti codici:

CODICE PROGETTO: PTCSU0004320011278NMTX

Per svolgere servizio nella città di Perugia bisogna inserire il codice sede: 146460

Per fare domanda di servizio nella città di Terni è necessario inserire il codice sede: 146461

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it