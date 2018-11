Servizi cimiteriali, il consiglio comunale approva la variazione di bilancio

TERNI – Il consiglio comunale ha votato – favorevole la maggioranza (18)contrarie le opposizioni (9) eccetto del consigliere Paolo Angeletti di Terni Immagina che si è astenuto) la ratifica di variazione di Bilancio 2018 – 2019 già approvata dalla Giunta Comunale il 10 settembre 2018. Una manovra complessiva di 300 mila euro che consentirà la proroga per la gestione dei servizi cimiteriali fino a dicembre e di effettuare il nuovo bando per il 2019.

L’atto è stato illustrato, come già avvenuto in commissione consigliare, dall’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Melasecche: “L’atto riguarda esclusivamente la parte relativa alla variazione di bilancio. Un atto analizzato in due sedute di commissione. Non erano sufficienti i fondi, quindi era indispensabile prendere un provvedimento di urgenza sia per garantire il servizio, sia per avviare la gara”.

Valdimiro Orsini (Pd): “Si vanno ad integrare i fondi per la gestione dei cimiteri. Io non ho ancora capito se questi fondi siano a residuo. I lavori attualmente sono in proroga. C’è stato un interessamento dell’Anac su questa proroga, affidata in maniera diretta senza ricorrere al Mepa, a differenza di quello che è successo per i servizi ausiliari alle scuole per i quali si è fatto ricorso, anche se solo per pochi mesi, al mercato elettronico. Chiedo un parere al segretario in merito all’esternalizzazione di alcuni servizi aggiuntivi che non erano esternalizzati come l’illuminazione votiva e la raccolta differenziata, ritengo che ai sensi dell’art 42 del Tuel sia necessario che il consiglio si esprima nuovamente.

Thomas De Luca (M5s): “ Nessuno vuole mettere in discussione il fatto che questi servizi vadano garantiti, ma ci sono delle questioni che è doveroso porre semplicemente per fare chiarezza. Questa amministrazione per anni è andata avanti con un meccanismo che ha portato a milioni di euro di debiti fuori bilancio, un fenomeno patologico che sta alla base del dissesto. Per quanto riguarda la copertura, che sembra arrivare dal fondo Usi, vogliamo comprendere cosa esattamente questo comporti. Inoltre, questa variazione nei fatti varia la posta in bilancio su un servizio, la luce votiva, sul quale il Consiglio si era espresso due anni fa in modo chiaro sull’internalizzazione di questo servizio”.

Valentina Pococacio (M5s): “Il nostro ruolo lo svolgiamo molto degnamente producendo osservazioni, la discussione è il strumento che possiamo utilizzare e che dà modo a voi di spiegare le vostre ragioni. E’ nostro dovere cercare su ogni questione di saperne di più, non si tratta di fare ostruzionismo”.

Alessandro Gentiletti (Senso Civico): “È grave che questa amministrazione proroga quello che è stato fatto in passato, c’è una questione di coerenza, la città ha bisogno di voltare pagina, la prassi degli affidamenti diretti deve essere interrotta in favore della trasparenza”.

Leonardo Bordoni (Lega): “Buona parte delle questioni emerse sono state chiarite in commissione. Noi siamo chiamati a ratificare una delibera per gli aspetti relativi al bilancio. Non è stato possibile fare la gara perché in quei capitoli non c’erano fondi. In merito al servizio, qui si tratta di manutenzione. Dobbiamo capire che una proroga c’è stata, disposta dal tecnico.Voglio sottolineare che il consiglio è chiamato a ratificare solo la parte relativa al bilancio. Il costo annuo effettivamente aumenta, ma a fronte di servizi aggiuntivi”.

Ha replicato l’assessore Enrico Melasecche: “Qualcuno di noi si è scordato dei momenti che abbiamo attraversato in passato quando ci venivano negate le delucidazioni e gli atti, in commissione ci sono stati due sedute approfondite. Servizi obbligatorio, non era possibile fare in maniera diversa, abbiamo avuto in eredità una proroga tecnica del commissario. A tutt’oggi non abbiamo ancora l’approvazione da parte del ministero del bilancio stabilmente riequilibrato. Questa giunta non vuole favorire la cooperativa Alis, sarebbe solo follia immaginarlo. C’è l’esigenza di poter dare una risposte, il comune ha un solo elettricista per ventimila luci votive, non può quindi garantire il servizio. Proroga tecnica necessaria. Sereni, tranquilli, sul nostro operato. Centinaia di persone che ci hanno chiesto di intervenire Delibera che non crea debiti fuori bilancio, anzi è stata adottata proprio per evitare i danni del passato al bilancio”.

Cristiano Ceccotti (Lega): “Si tratta di servizi, i cittadini ci hanno chiesto questo, noi rispondiamo, non rispondiamo sui cavilli delle procedure sollevate da alcuni consiglieri del Pd”.