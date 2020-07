Servizi cimiteriali a Terni, il gruppo Cosp si aggiudica l’appalto

Less than a minute

TERNI – Sarà il gruppo Cosp ad aggiudicarsi in via provvisoria l’appalto triennale, del valore di un milione di euro, per la gestione dei servizi cimiteriali nel territorio comunale di Terni. Oggi l’apertura delle buste e l’aggiudicazione.

Cosp, con un ribasso del 22%, ha avuto la meglio su Alis e la Notaro group di Campi Salentina, arrivata terza.

“Spiace, come cooperazione sociale ternana e umbra, che dopo essere stati primi sull’offerta tecnica contro un’Ati che annoverava giganti quali Cosp, Asm, Art e Co di Udine e Gea, di essere stati battuti solo in ragione di un

ribasso che dovrà essere valutato con grande attenzione per il rispetto dei contratti, poiché sostanzialmente fondato sulle ore lavorative e vista la presenza di Asm quale pubblica partecipata al 100% del Comune di Terni – ha commentato il presidente di Alis, Stefano Notari – Non molleremo e continueremo a lavorare serenamente per il bene e la cura della nostra città come stiamo facendo per il verde pubblico”.