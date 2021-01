Scuole superiori: boom di iscrizioni all’Istituto tecnico e tecnologico “Allievi-Sangallo”

TERNI – Le iscrizioni per il prossimo anno alle classi prime hanno fato registrare all’Istituto tecnico tecnologico “Allievi-Sangallo” un incredibile

aumento: la scuola è passata infatti da 208 a 304 iscritti. Un andamento che costituisce una eccezione rispetto al trend nazionale.



“Esprimiamo grande soddisfazione – si legge in una nota dell’Itt – per il fatto che tanti giovani del territorio abbiamo scelto la nostra scuola apprezzando l’offerta formativa.



Riteniamo che sia un grande risultato non solo per la nostra scuola, ma anche per il territorio perché la presenza di giovani con competenze trasversali e tecniche di qualità è un presupposto indispensabile per lo sviluppo economico.



Un altro elemento da segnalare è l’incremento delle iscrizioni delle ragazze che sono più che raddoppiate: abbiamo 40 iscritte. Si è consolidata la consapevolezza, già emersa negli scorsi anni, che la formazione tecnica è adatta anche al mondo femminile.



Oltre ad offrire una solida competenza culturale e una competenza specifica nell’area tecnica, abbiamo puntato sulle skill informatiche prevedendo l’utilizzo dell’Ipad in tutte le classi prime e sull’approfondimento della lingua inglese. Siamo una scuola Etwinning e siamo capofila di progetto Erasmus.

I nostri laboratori sono stati negli anni rinnovati grazie alla collaborazione con Confindustria Umbria e ai contributi della Fondazione Carit e abbiamo innovato la didattica prevedendo anche una intensa attività di formazione per i docenti.



Siamo contenti – conclude la nota – che il trend di crescita delle iscrizioni degli ultimi anni sia stato confermato in maniera così marcata quest’anno”.