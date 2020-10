Scuole e uffici, pronti i progetti per migliorare il rendimento energetico

TERNI – La giunta comunale ha approvato stamattina, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati i progetti definitivi per il miglioramento energetico di alcuni edifici scolastici e dell’edificio degli uffici comunali di corso del Popolo per un totale complessivo di oltre 560mila euro d’interventi e relativi finanziamenti.



“Abbiamo così potuto completare nei tempi previsti il procedimento per la partecipazione al “bando pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici” emanato dalla Regione Umbria il 24 settembre scorso – dice l’assessore Salvati – cogliendo una nuova opportunità che ci consente di rendere alcuni edifici pubblici più sostenibili dal punto di vista ambientale, più efficienti e più sicuri per chi li frequenta, a cominciare dai bambini delle materne e dagli alunni delle scuole primarie”. “Considerata la situazione di dissesto del nostro Ente, naturalmente, cerchiamo di cogliere ogni occasione per accedere a risorse regionali e ministeriali e per questo ringrazio gli uffici che sono molto attenti a non lasciarsi sfuggire bandi come questo”.



In particolare la giunta ha approvato stamattina in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di efficientamento energetico della scuola “G.Marconi”. Gli interventi, con un costo previsto di 270mila euro, riguarderanno la riqualificazione generale del sistema edificio-impianti con la sostituzione di corpi illuminanti, infissi e del generatore termico.

E’ stato inoltre approvato, sempre in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di efficientamento energetico della scuola Giovanni XXIII, mediante riqualificazione generale del sistema edificio-impianti, anche in questo caso con la sostituzione dei corpi illuminanti, il completamento della sostituzione degli infissi e dell’impianto fotovoltaico in copertura, per un importo totale di 148mila euro.



Infine è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio-uffici comunali di Corso del Popolo 30, con la riqualificazione generale del sistema edificio-impianti al settimo piano e, in particolare, con l’installazione di un sistema ombra-oscurante e impianti fotovoltaici, e con l’ottimizzazione del sistema di supervisione e controllo degli impianti, per un importo totale di 148mila euro.