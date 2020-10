Scuola, in Umbria nessun ingresso scaglionato. Dalla Regione fondi per dotazioni informatiche e sanificazioni

“Con i provvedimenti approvati oggi in giunta, la Regione Umbria conferma la priorità che sin dall’inizio di questa consiliatura è stata data alla scuola e alle necessità di tutto il comparto dell’istruzione. Un settore particolarmente esposto rispetto all’emergenza in atto e che stiamo supportando con tutti i mezzi a nostra disposizione”.

Lo dichiara Paola Agabiti, assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo Studio.

“Con un primo atto – spiega Agabiti – abbiamo stanziato 200 mila euro per aiutare gli studenti delle scuole secondarie di II grado a far fronte alle spese di connessione o per l’acquisto di dotazioni informatiche necessarie per la didattica a distanza. Le risorse sono state assegnate agli istituti sulla base del numero di iscritti e saranno le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, a destinarle a favore degli studenti”.

“Il secondo provvedimento integra invece una precedente delibera relativa ai fondi per la sanificazione delle strutture scolastiche, e prevede il sostegno anche per gli interventi nelle mense scolastiche comunali e nei servizi di trasporto scolastico effettuato dai Comuni”.

“Anche questi interventi – conclude Agabiti – sono il risultato dell’attenzione della giunta per le ragazze e i ragazzi della nostra regione, e della collaborazione costante con l’Ufficio scolastico regionale e con tutti gli operatori del mondo della scuola”.

Intanto sia l’assessore Agabiti all’Ansa, che il direttore scolastico regionale Iunti al Tgr Umbria, hanno confermato che per gli studenti delle scuole superiori dell’Umbria le lezioni, sia in presenza sia a distanza, inizieranno alle 8 o secondo l’orario stabilito a inizio anno scolastico. Non ci sarà quindi alcun ingresso a scuola a orari scaglionati.