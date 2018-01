Scoppio nel pomeriggio all’interno dell’Ast. L’azienda spiega che cosa è successo

TERNI – Scoppio oggi pomeriggio all’interno dell’Ast. Sul fatto è la stessa azienda a spiegare che: “oggi, poco dopo le 16, all’interno di Ast, nei pressi del forno numero 4 si è verificata una detonazione che, secondo le prime verifiche, è stata causata dall’introduzione all’interno di una siviera di materiale parzialmente umido che, a contatto con l’acciaio liquido, può provocare uno scoppio. Dopo un’attenta verifica da parte della squadra antincendio interna e del personale dell’Acciaieria non è stato registrato alcun tipo di danno: né alle persone né agli impianti. Non c’è stato alcun fermo di produzione.

La polvere visibile dall’esterno è stata determinata dalle vibrazioni che hanno interessato le struttura in carpenteria”.