TERNI – Paura oggi pomeriggio a Marmore per il crollo del tetto di un’abitazione in via Montesi. Una persona, rimasta ferita, è stata estratta dai vigili del fuoco. Si tratta di un anziano, ferito lieve, che ha rifiutato il trasporto all’ospedale. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. […]