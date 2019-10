Scoperto un fortino della droga, un ternano di 49 anni finisce in manette

TERNI – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni hanno arrestato per spaccio un 49enne ternano senza occupazione.

Dopo aver raccolto numerose segnalazioni di un sospetto via vai di persone in una zona prossima a Via Tre Venezie, i carabinieri della sezione operativa hanno attuato un’attenta osservazione durata diverse ore e subito dopo aver notato una cessione di stupefacente, sono entrati in azione riuscendo a sorprendere l’uomo all’interno della propria abitazione. Qui hanno trovato un vero e proprio fortino, difeso da numerose telecamere di sorveglianza che hanno creato non poche difficoltà ai militari.

Una volta all’interno dell’abitazione i militari hanno eseguito una minuziosa perquisizione, rinvenendo un totale di 93 grammi di cocaina, una parte dei quali già confezionata in 4 dosi, 17 grammi di eroina (3 dosi già pronte), 40 grammi di hashish, 3 flaconi di metadone da 50 ml ciascuno, ben 18110 euro in contanti in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio, una macchina conta soldi ed un bilancino digitale, tutto sottoposto a sequestro giudiziario.

Al termine degli accertamenti di rito, il quarantanovenne ternano è stato arrestato e posto ai domiciliari. Nell’ambito della stessa operazione i carabinieri hanno segnalato alla prefettura un cinquantaduenne ternano, acquirente, sorpreso con 1 grammo di cocaina.