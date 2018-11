Scoperti cacciatori di frodo a Sant’Erasmo: denunciati in due

TERNI – Servizio antibracconaggio l’altra mattina da parte dei carabinieri forestali che hanno battuto in particolare nella zona di Sant’Erasmo, dove nei giorni scorsi sono state raccolte diverse segnalazioni di abbattimento di fauna selvatica protetta.

I carabinieri in abiti civili per non allarmare i bracconieri, si sono appostati fin dall’alba nei pressi del monumento “Cimarelli”, zona molto frequentata da cacciatori. Alle prime ore del mattino un gruppo di cacciatori ha iniziato ad esplodere numerosi colpi di fucile.

Dopo un tortuoso avvicinamento i militari hanno indivudato due di questi che stavano sparando a dei fringuellidi e che, non insospettiti dalla divisa, hanno abbattuto due uccelli protetti.

L’immediato intervento dei carabinieri ha impedito il tentativo, da parte di un cacciatore, di allontanarsi. Le perquisizioni e i controlli successivi hanno consentito di accertare l’abbattimento di 6 fringuelli (fringilla coelebs), di cui non è consentita la caccia in quanto specie protetta, e la detenzione di un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico vietato per legge.

I bracconieri (C.A. di anni 52 e M.G. di anni 72) sono stati denunciati per abbattimento di fauna protetta e segnalati alla questura di Terni per i relativi provvedimenti di polizia, oltre al sequestro delle armi, dei richiami acustici, della selvaggina e a sanzioni amministrative di varie centinaia di euro.