Scontro tra tir lungo il raccordo Terni-Orte: un morto

TERNI – Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16 sul raccordo Terni-Orte in un tratto in cui si viaggia a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per i lavori di manutenzione stradale.

Per cause in corso d’accertamento due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente all’altezza dello scambio di corsia, in direzione sud, fra lo svincolo di Capitone e quello di Amelia, poco prima della galleria di San Pellegrino.

Sul posto la polizia stradale di Terni, i carabinieri della Compagnia di Amelia, i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e il 118.

SEGUONO AGGIORNAMENTI