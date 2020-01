Scontro tra auto lungo la Flaminia: tre feriti gravi. Uno è in rianimazione

TERNI – E’ di tre feriti, di cui uno in particolare in condizioni serie, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16 lungo la Flaminia all’altezza dello svincolo per Cecalocco Battiferro. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto: una station wagon Audi, una Peugeot 207 e una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione: la station wagon che procedeva verso Terni ha sbandato e invaso la corsia opposta, colpendo lateralmente una Punto che procedeva in direzione opposta, finendo con la fiancata contro una Peugeot.

Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e il personale Anas.

I feriti sono 3 uomini, tutti giunti al pronto soccorso dell’ospedale di Terni con codice rosso. Uno di loro con politrauma è ricoverato in Rianimazione e due sono stati operati.