Scontro frontale tra un’auto e un camion: muoiono due giovani e due sono gravi

MONTECASTRILLI – E’ di due morti e due feriti gravi l’incidente frontale avvenuto la notte scorsa a Montecastrilli. Lo scontro tra un’auto e un camion è avvenuto in via dello Scalo, a poca distanza dalla ferrovia e dalla uscita della E45. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, vittime e feriti (quattro ragazzi tra i 19 e i 31 anni), erano di ritorno da una serata in discoteca e viaggiavano a bordo di una Golf che si è scontrata con l’autocarro.

I ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Terni. Un trentunenne, David Leonardo, è morto durante il trasporto all’ospedale di Terni. E non c’è stato nulla da fare neppure per un 19enne, Catalin Iuoras che è deceduto in sala operatoria. Gli altri due giovani, di 20 e 25 anni, sono ricoverati in Rianimazione con riserva di prognosi.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri. Non è esclusa l’alta velocità.