Scontro a Umbertide: muoiono due fratelli, una terza persona resta ferita

UMBERTIDE – Due fratelli di 63 e 66 anni di Città di Castello sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Calzolaro, nei pressi di Umbertide. Lo scontro, in cui una terza persona è rimasta ferita sembra in maniera non grave, è avvenuto nel pomeriggio di oggi tra una Fiat Panda e una Multipla. Per cause in corso di accertamento le due auto si sono scontrate frontalmente. Su una delle due viaggiavano i due fratelli che, nonostante i soccorsi tempestivi, sono morti sul posto. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Città di Castello, oltre ai sanitari del 118.

Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, appresa la notizia ha espresso il proprio cordoglio. “Ci stringiamo attorno alle famiglie e alla comunità locale dove i due fratelli abitavano ed erano conosciuti ed apprezzati da tutti – ha detto Bacchetta – Una tragica notizia che getta nello sconforto e dolore la famiglia, i parenti e gli amici: a tutti loro giungano le nostre più sentite condoglianze”.