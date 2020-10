AMELIA – I vigili del fuoco di Amelia questo pomeriggio hanno soccorso e tratto in salvo un ragazzo era caduto in un dirupo nei pressi dello Scoglio dell’Aquilone per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri.

Il giovane poco dopo le 17 è stato recuperato dai vigili del fuoco della locale caserma con tecniche speleo alpino fluviali. Seppur ferito seriamente, il ragazzo è stato imbracato su una barella e affidato alle cure del 118.

(foto di repertorio)