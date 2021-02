Sciabola, ottima prestazione di Ginevra Testasecca al test event

Il test-event dedicato alla sciabola, simulazione di gara in scena presso il Palazzetto dello Sport di Roccaporena a Cascia , per i primi 49 della classifica nazionale della categorie cadetti e giovanidella sciabola maschile e femminile.

La Federazione Italiana Scherma ha organizzato il progetto “Pronti, A Voi” per testare i protocolli per la ripresa dell’attività agonistica.

A questo evento partecipa il Circolo Scherma Terni con le categorie cadetti e giovani.

Ottima la prestazione di Ginevra Testasecca , seconda alla fine dei gironi e quinta nella classifica finale per la categoria cadetti.

Ancora per la stessa categoria Chiara Piccioni 33ª e Giuseppe Catapano 23º.

Per la sezione giovani Emma Guarino 11ª , Ginevra Testasecca 26ª (penalizzata da un infortunio) , Chiara Piccioni 40ª e Niccolò Moriconi 32º.

Il maestro Leonardo Sciarpa dichiara : “Per me e gli allievi ha giocato moltissimo il fattore emotivo in quanto c’erano molte aspettative , avremmo potuto fare di più. Nel caso di Ginevra l’ infortunio al piede a poche stoccate dalla fine ha compromesso l’entrata nelle prime sedici, per quanto riguardo Emma la tensione psicologica é stata determinante nonostante la buona undicesima posizione”

A sua volta Ginevra Testasecca racconta a proposito della sua prestazione :

”All’inizio non mi sembrava una gara perché non ero più abituata alle competizioni, ma dal secondo giorno tutto è tornato normale. Il primo girone è andato bene , anche se potevo fare meglio. per la categoria giovani ho avuto un incidente che ha compromesso la posizione. Non sono completamente soddisfatta , perché sono una persona molto competitiva e cerco sempre di trasformare l’ansia in voglia di vincere , determinazione e ambizione. Ritengo infatti che troppa emozione impedisca le buone tirate. Devo migliorare molte cose , sia in allenamento che in gara. Spesso riesco a stimolare le mie potenzialità cercando di colmare le carenze. I miei programmi futuri sono le gare di Maggio, punto tutto su quelle” .

L’emozioni non sono finite in quanto si apre una nuova pagina per “Pronti, a Voi” con i Test-Eventdedicati alle categorie di spada e fioretto . Anche questa volta il Circolo Scherma Terni sarà presente con i propri atleti.