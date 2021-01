Scherma, Alessio Foconi si allena in montagna in attesa dei giochi olimpici di Tokyo 2021

TERNI – In attesa dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, il fiorettista ternano Alessio Foconi continua gli allenamenti speciali. L’atleta ha effettuato i suoi allenamenti, nonostante il maltempo che ha creato disagi al Palascherma, scegliendo l’ aria pulita e percorsi alternativi di una montagna innevata.

Nonostante la scherma sia uno sport da svolgersi al chiuso a Foconi piacciono gli allenamenti all’aperto, sotto la guida del suo preparatore atletico Walter Cutrì.

“Acqua per acqua meglio la neve – afferma Alessio – Nei primi anni da professionista facevo solo pesi per sviluppare forza in maniera canonica, poi però grazie a Walter ho capito di dover sviluppare forza complessa. Sollevare un masso, ad esempio. richiama l’attenzione che un classico peso non fa, in quanto una forma scomoda e sbilanciata ti costringe ad usare risorse interne, oltre alla sola forza muscolare.

Fare acrobazie sui rami degli alberi segue lo stesso principio: coordinazione, forza e concentrazione; così come fare esercizi su un terreno in dislivello e sconnesso ed a temperature avverse. Situazioni completamente inusuali che mi costringono a trovare soluzioni interne ed esterne: esattamente quello che può avvenire in pedana in una frazione di secondo.

Pertanto a me è questo ciò su cui mi serve di lavorare: sviluppare ed organizzare il fisico a compiere un gesto fuori dagli schemi, che vuol dire compiere un’azione attraverso una coordinazione complessa organizzandosi nello spazio ed utilizzando sforzo fisico massimale. La complessità sta nell’utilizzare parti del corpo che normalmente non si utilizzerebbero, costringendo ad organizzarci nello spazio e stimolando mente e corpo: ogni cellula e neurone sono protesi a compiere quel gesto e questo è uno schema che ti aiuta sulla pedana e nella vita di tutti i giorni”

Per Alessio Foconi la decisione del rinvio dei Giochi Olimpici ha comportato la modifica del suo iter di preparazione.

Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, egli comunque mantiene sempre alta la sua forma fisica e mentale necessaria alle performances da affrontare.

Alessio Foconi , atleta dell’Aeronautica Militare è uno dei fiori all’occhiello del Circolo Scherma Terni conosciuto nel mondo.