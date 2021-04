Scatta la zona gialla e in molti tornano al bar e al ristorante

C’è voglia di ripartenza a Terni e nel resto dell’Umbria che oggi sono tornate in zona gialla. Una giornata, quella di oggi, che segna anche la riapertura, seppure con le restrizioni imposte dal covid, di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie. Secondo le stime, circa 20mila persone in tutta la Regione oggi sono tornate a lavoro. Le nuove norme prevedono la ripartenza esclusivamente per quelle attività dotate di spazi esterni e con la chiusura rigorosamente alle 22. Questo ha creato qualche polemica e protesta anche in Umbria come nel resto dell’Italia.



Foto e video di Nunzio Foti

Intanto lo Spi Cgil di Terni, il sindacato delle pensionate e dei pensionati, che ha approvato oggi un ordine del giorno al termine del suo direttivo (svolto in remoto) lancia un grido d’allarme: “Evidenziamo la pericolosità di una riapertura generalizzata a partire da oggi in particolare per la popolazione anziana, perché ci sono ancora troppe criticità aperte sulle quali, come sindacato pensionati, chiediamo di fare chiarezza e intervenire subito”.

In particolare lo Spi evidenzia: la “mancanza di vaccini come ammesso anche dal direttore generale della Usl Umbria 2” e di conseguenza il fatto che “la popolazione dai 60 ai 69 anni ancora è lontana da essere vaccinata”. C’è poi la situazione di fragili, care-giver e congiunti, che, secondo il sindacato pensionati, “debbono essere vaccinati rapidamente considerato lo stato in cui vivono”.

Altro punto dolente è la “persistente mancanza di personale infermieristico” che porta lo Spi Cgil a chiedersi se sarà possibile mantenere i 1000 vaccinati di sabato e domenica. Infine, l’apertura dell’Hub vaccinale porta il sindacato pensionati a chiedere dove verranno reclutati medici, infermieri e personale sociosanitario, “Le istituzioni debbono chiarire – conclude l’ordine del giorno dello Spi Cgil – se questo personale verrà preso dall’ospedale, con il rischio di ridurre ulteriormente le prestazioni extra-Covid fino ad oggi erogate”.