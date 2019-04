Scandalo sulla Sanità in Umbria: tutte le reazioni politiche

“Senza entrare nel merito degli ultimi arresti, i cittadini dell’Umbria sono malgovernati da troppo tempo; elezioni Regionali subito”, aveva detto ieri sera Matteo Salvini alla notizia dell’inchiesta sulla sanità. “Bisogna andare al voto in Italia, perché questo governo non riesce a governare”, replica oggi il segretario del Pd Nicola Zingaretti che riguarda l’inchiesta dice: ”

Dico alle Procure: indagate, andate fino in fondo, se ci sono responsabilità vengano accertate. Per me vale sempre la presunzione di innocenza, anche alle luce delle notizie che arrivano – ha detto ancora Zingaretti – È giusto garantire che la magistratura faccia le proprie indagini in piena serenità, si vada fino in fondo” per accertare “le responsabilità di tutti. Vale per il Pd, vale per i 5 Stelle, vale per le ombre drammatiche dietro la Lega. Non saremo mai noi quelli che metteranno non una trave per fermare le indagini, ma neanche uno stecchino, perché sempre saremo dalla parte della ricerca della verità”.

Sulla vicenda ha parlato anche il commissario del Pd umbro, Walter Verini: ” Dal punto di vista giudiziario non ho mai avuto sentore di quel che sta emergendo. Noi abbiamo portato l’Umbria a tante cose belle, ma ci possono essere state farraginosità o pigrizie che hanno portato a non agire per il bene dei cittadini”. “Gli anticorpi ci sono – dice ancora il neocommissario del Pd Umbria -; rimanendo fedeli ai nostri valori e rispettando la presunzione di innocenza, dobbiamo cambiare radicalmente. I dirigenti coinvolti si sono sospesi e non svolgono più alcun ruolo”.

Si difende anche il Pd di Perugia che ” esprime piena fiducia nei confronti della magistratura e dei giudici, auspicando che le persone coinvolte nell’indagine possano rapidamente dimostrare la loro piena correttezza e totale estraneità ai fatti contestati.

Le circostanze che emergono dagli atti di indagine restituiscono un’immagine distorta del Partito Democratico, totalmente opposta alla nostra storia, ai nostri valori e ai comportamenti di migliaia di iscritti, simpatizzanti ed elettori.

Il PD è una comunità di donne e di uomini che ha sempre lavorato con serietà, onestà e rettitudine nell’interesse generale, senza chiedere nulla in cambio, per affermare i principi di eguaglianza e di merito. E a tali principi e valori non intendiamo rinunciare, oggi ancora più di ieri.

Siamo lontani anni-luce dal metodo del consenso costruito sulle “raccomandazioni” o sulle conoscenze e ci impegniamo quotidianamente, con passione, integrità morale e in modo disinteressato, per costruire un presente e un futuro migliore per la nostra Città e i suoi cittadini. Questi sono i nostri inderogabili valori e le nostre idee che continueremo a portare avanti, insieme alla nostra visione alternativa di Città”.



La Lega chiede le elezioni subito. “Chiediamo al Pd e alla presidente Marini di fare un passo indietro, il tempo è scaduto. La Lega Umbria è pronta ad assumere la responsabilità di governo in elezioni che devono arrivare quanto prima” hanno detto in conferenza stampa i parlamentari umbri Virginio Caparvi, Luca Briziarelli, Riccardo Augusto Marchetti, insieme al consigliere regionale Valerio Mancini. “Quello che ha fatto il Pd è aver portato una regione al tracollo” hanno detto per poi aggiungere: “Carte alle mano emerge che hanno usato la loro appartenenza politica per nomine alla sanità”.

Per Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, il deputato Emanuele Prisco e il capogruppo in Consiglio regionale Marco Squarta chiedono al prefetto di “commissariare l’Azienda ospedaliera di Perugia per ripristinare la governance del più importante polo ospedaliero regionale e garantire i servizi ai cittadini”. “Dal punto di vista politico – aggiungono – ci troviamo in piena emergenza e questo difficile momento deve essere affrontato con una seria presa di coscienza da parte di chi ha ruoli di responsabilità”. FdI non entra nel merito delle accuse ma prende atto dei provvedimenti adottati dalla magistratura: “I vertici gestionali dell’azienda sono stati colpiti o da provvedimenti restrittivi della libertà o sospesi dal servizio e, alla luce di quello che emerge dalla stampa a proposito delle indagini, sembrerebbe inopportuno che il livello politico regionale possa operare nominando un commissario”.

Duro il Partito comunista dell’Umbria che parla di bancarotta morale e politica del Partito Democratico: “È ormai notizia di ieri la decapitazione dei vertici del Partito Democratico umbro, il cui segretario, Giampiero Bocci e l’assessore regionale Luca Barberini sono agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truccato i concorsi di assunzione nelle strutture sanitarie regionali. Nell’inchiesta è coinvolta anche la governatrice Catiuscia Marini, che figura fra gli indagati.

Al di là della soddisfazione per il fatto che sia stata messa a nudo una scellerata pratica di malgoverno, e al di là delle reazioni isteriche di chi dovrebbe guardare in casa propria prima di ergersi a difensore della legalità e del buon governo, crediamo sia fondamentale evidenziare il fatto che la magistratura ha semplicemente certificato una situazione che gli umbri conoscono molto bene da anni”

Il partito comunista dice che “quello su cui le indagini hanno acceso un faro è un sistema di potere che il Partito Democratico ha instaurato da anni in Umbria, sfruttando in modo spudorato e senza scrupoli lo stato di necessità di chi è alla ricerca di un lavoro, ricattando lavoratori e disoccupati attraverso un vergognoso “do ut des”.

“A chi ancora vede il Partito Democratico come organizzazione di massa della sinistra – continua la nota – diciamo con forza che questi personaggi sono agli antipodi di qualsiasi valore che possa anche lontanamente essere associato alla “sinistra”. Il Partito Democratico non si è solo reso responsabile di politiche che rappresentano un attacco senza precedenti ai diritti dei lavoratori, degli studenti e dei pensionati. Come gli umbri sanno bene, è interessato esclusivamente alla perpetuazione di un sistema di potere che può mantenersi in piedi soltanto attraverso il ricatto clientelare, con buona pace di chi ancora si appella alla “questione morale” perorata da Enrico Berlinguer”.