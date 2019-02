Scafista albanese esce dal carcere di Orvieto e viene espulso

TERNI – Aveva presentato domanda di asilo politico in Italia e al rigetto della sua istanza da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, aveva presentato ricorso, al quale è seguito però un nuovo rifiuto. Scaduti i termini per presentare un altro appello, il cittadino nigeriano 32enne, con precedenti penali per maltrattamenti […]