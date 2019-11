Sbanda con l’auto, finisce fuori strada e si ribalta: morto un 32enne

FERENTILLO – Un uomo è morto in un incidente che si è verificato la notte scorsa lungo la statale Valnerina all’altezza di Ferentillo.

Il giovane, Mirko Amici, 32 anni, era alla guida di una Fiat Bravo che, per cause in corso di accertamento ha sbandato, finendo fuori strada e poi ribaltandosi.

Secondo una prima ricostruzione l’auto dopo aver sbandato, ha urtato contro la staccionata di una casa cantoniera, è poi si è ribaltata ed è scivolata sull’asfalto per diverse decine di metri.

L’uomo, dopo l’urto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Nonostante i tentativi dei soccorsi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. Operaio, lascia un bambino piccolo.

In stato di choc, una trentunenne che viaggiava a bordo dell’auto, che non ha riportato gravi ferite. La giovane una settimana fa aveva perso il padre in un incidente sul raccorto Terni-Orte.

La notizia della morte di Mirko Amici ha destato grande sgomento nella comunità di Ferentillo.

L’Asd Ferentillo-Valnerina ha scritto nella sua pagina facebook di essere “in lutto per la prematura scomparsa di Mirko Amici, un ragazzo a cui da anni ci legavano sentimenti di amicizia ed affetto. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze del presidente, della società, dei tecnici e dei calciatori”.